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2 часа назад

Обвинение запросило 9,5 года общего режима для Бриттни Грайнер

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Прокурор по делу американской баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняющейся в контрабанде наркотиков, запросил 9,5 года колонии общего режима для спортсменки. Напомним, в феврале 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево. У спортсменки были обнаружены картриджи с жидкостью для курения, в которых содержалось также гашишное масло. Эксперт МВД Александр Николаев провёл экспертизу изъятых веществ и определил массу гашишного масла. Американке грозит от 5 до 10 лет заключения. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Ранее также сообщалось, что США и Россия ведут переговоры об обмене заключённых, в числе которых может быть и Бриттни Грайнер.

Обвинение запросило 9,5 лет колонии для баскетболистки Грайнер
Фото: ReutersReuters

Около спорта,Пол Уилан,Бриттни Грайнер,Виктор Бут,Николай Власенко,Аэропорт Шереметьево,УГМК-Холдинг,
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