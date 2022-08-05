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3 часа назад

Экс-чемпион мира по боксу Валуев назвал справедливым решение суда по делу Грайнер

Газета.Ru

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев высказался по поводу приговора, вынесенного российским судом американской баскетболистке Бриттни Грайнер, признанной виновной в контрабанде наркотиков.

Валуев назвал справедливым решение суда по делу Грайнер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Суровый приговор или нет? Во первых, он в рамках закона. У нас специально и делали суровые законы в отношении всей наркоты, чтобы они не были для тех, кто ею занимается, безбоязненными. Просто применена буква закона, ничего не увеличено.

Скорее всего, это станет предметом политического торга, обмена. США уже сделали предложение, ведь их интересует не только Грайнер, а еще один фигурант», — цитирует Валуева «Матч ТВ».

Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб.

Напомним, 5 марта баскетболистка была задержана при прохождении таможенного контроля. Служебная собака отреагировала на вещи спортсменки, в которых было найдено запрещенное в России гашишное масло.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Американка во время судебных слушаний признала свою вину.

Ранее футболистка сборной России Надежда Карпова потребовала отпустить Грайнер на свободу.

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