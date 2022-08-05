Валуев назвал справедливым решение суда по делу Грайнер

«Суровый приговор или нет? Во первых, он в рамках закона. У нас специально и делали суровые законы в отношении всей наркоты, чтобы они не были для тех, кто ею занимается, безбоязненными. Просто применена буква закона, ничего не увеличено.



Скорее всего, это станет предметом политического торга, обмена. США уже сделали предложение, ведь их интересует не только Грайнер, а еще один фигурант», — цитирует Валуева «Матч ТВ».