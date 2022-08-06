Зверев признался в серьезном заболевании

Известный теннисист Александр Зверев рассказал в интервью Süddeutsche Zeitung, что болен сахарным диабетом первого типа. Он сообщил, что врачи диагностировали у него заболевание более 20 лет назад.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что сахарный диабет 1-го типа - тяжелое заболевание, которое сопровождается полиурией, потерей веса, болями в животе и другими признаками. У пациента наблюдается повышенное содержание сахара в крови. Ему требуются уколы инсулиносодержащих лекарств в течение всей жизни.

Спортсмен пояснил, что в детстве мало думал о своем недуге. Со временем стал задумываться о нем чаще. Итогом размышлений явилось основание организации «Фонд Александра Зверева - удар по диабету».

Теннисист подчеркнул, что добившись многого и в спорте и в жизни, чувствует в себе душевные и физические силы для того, чтобы торжественно сообщить об открытии фонда.

Он пояснил, что хочет стать образцом для подражания тем людям, которые уже болеют диабетом, и тем детям, которые пока могут его избежать. По словам Зверева, для этого малышам потребуется правильная профилактика и активный образ жизни.