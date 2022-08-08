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1 час назад

Глава "Боруссии" призвал не спешить с обвинениями Шульца в домашнем насилии

Газета.Ruиещё 1

Президент дортмундской «Боруссии» Райнхард Раубалль высказался о скандале с обвинением футболиста Нико Шульца в домашнем насилии.

В «Боруссии» отреагировали на обвинения Шульца в домашнем насилии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, необходимо воздержаться от преждевременных выводов, которые могут оказаться ошибочными.

«У меня еще не было возможности поговорить с Нико, но это нужно будет сделать. Надо изучить ситуацию и дать ему возможность объясниться.

Давайте двигаться шаг за шагом. Когда что-то подобное всплывает в газетах, следует понять, правда это или ложь«6 — приводит слова функционера Welt.

Сторона защиты утверждает, что Шульц пнул свою беременную девушку ногой в живот. Утверждается, что таким образом Шульц хотел прервать беременность женщины.

Напомним, что Шульц выступает за «Боруссию» с 2019 года. В составе «шмелей» он провел 35 матчей, забил один мяч. Он начал карьеру в 2010 году в берлинской «Герте».

Ранее серебряная медалистка Пекина-2008 в составе сборной США по волейболу Ким Гласс подверглась вооруженному нападению на улицах Лос-Анджелеса.

Около спорта,Нико Шульц,
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