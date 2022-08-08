В «Боруссии» отреагировали на обвинения Шульца в домашнем насилии

«У меня еще не было возможности поговорить с Нико, но это нужно будет сделать. Надо изучить ситуацию и дать ему возможность объясниться.



Давайте двигаться шаг за шагом. Когда что-то подобное всплывает в газетах, следует понять, правда это или ложь«6 — приводит слова функционера Welt.