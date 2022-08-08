В «Боруссии» отреагировали на обвинения Шульца в домашнем насилии

Президент дортмундской «Боруссии» Райнхард Раубалль высказался о скандале с обвинением футболиста Нико Шульца в домашнем насилии.
По его словам, необходимо воздержаться от преждевременных выводов, которые могут оказаться ошибочными.
«У меня еще не было возможности поговорить с Нико, но это нужно будет сделать. Надо изучить ситуацию и дать ему возможность объясниться.
Давайте двигаться шаг за шагом. Когда что-то подобное всплывает в газетах, следует понять, правда это или ложь«6 — приводит слова функционера Welt.
Сторона защиты утверждает, что Шульц пнул свою беременную девушку ногой в живот. Утверждается, что таким образом Шульц хотел прервать беременность женщины.
Напомним, что Шульц выступает за «Боруссию» с 2019 года. В составе «шмелей» он провел 35 матчей, забил один мяч. Он начал карьеру в 2010 году в берлинской «Герте».
Ранее серебряная медалистка Пекина-2008 в составе сборной США по волейболу Ким Гласс подверглась вооруженному нападению на улицах Лос-Анджелеса.