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1 час назад

СМИ: восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леонардо Ло застрелили в Бразилии

ТАССиещё 3

Восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леонардо Ло застрелили в одном из клубов в Сан-Паулу (Бразилия). Об этом в понедельник сообщает вещательная корпорация BBC.

В Бразилии застрелен восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу
Фото: leandrolo.comleandrolo.com

Как сообщили BBC в полиции, 33-летний Ло был застрелен в клубе сотрудником полиции не при исполнении, который на данный момент находится в бегах. По словам очевидцев, полицейский подошел к Ло и начал угрожающе размахивать стеклянной бутылкой, после чего спортсмен обездвижил его и велел уйти. Затем полицейский, предположительно, вытащил пистолет и выстрелил Ло в лоб, сообщили в полиции.

Ло был доставлен в больницу, где через несколько часов врачи констатировали смерть мозга. Полиция сообщила о возбуждении уголовного дела, ведется поиск подозреваемого.

Ло восемь раз выигрывал чемпионаты мира в разных весовых категориях, что является рекордным показателем. Он также пять раз побеждал на Кубках мира.

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