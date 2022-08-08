В Бразилии застрелен восьмикратный чемпион мира по джиу-джитсу

Восьмикратного чемпиона мира по джиу-джитсу Леонардо Ло застрелили в одном из клубов в Сан-Паулу (Бразилия). Об этом в понедельник сообщает вещательная корпорация BBC.

Фото: leandrolo.com leandrolo.com

Как сообщили BBC в полиции, 33-летний Ло был застрелен в клубе сотрудником полиции не при исполнении, который на данный момент находится в бегах. По словам очевидцев, полицейский подошел к Ло и начал угрожающе размахивать стеклянной бутылкой, после чего спортсмен обездвижил его и велел уйти. Затем полицейский, предположительно, вытащил пистолет и выстрелил Ло в лоб, сообщили в полиции.

Ло был доставлен в больницу, где через несколько часов врачи констатировали смерть мозга. Полиция сообщила о возбуждении уголовного дела, ведется поиск подозреваемого.