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1 час назад

WADA проведет симпозиум по вопросам терапевтических исключений в 2023 году

Sports.ru

Научная конференция пройдет в южнокорейском Инчхоне с 31 мая по 2 июня 2023 года. В 2021-м и 2022-м она была отложена из-за пандемии ковида.

WADA проведет симпозиум по вопросам терапевтических исключений
Фото: Sports.ruSports.ru

TUE представляет собой разрешение на использование препаратов из запрещенного списка WADA – в качестве исключения, если это необходимо спортсменам по медицинским показаниям.

Ранее была опубликована статистика, согласно которой во время Олимпиады-2022 в Пекине выступали 26 спортсменов с TUE.

Это пятый симпозиум WADA по данной теме. Эксперты планируют обсудить медицинские аспекты использования TUE, а также процесс его оформления.

Около спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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