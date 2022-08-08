WADA проведет симпозиум по вопросам терапевтических исключений

Научная конференция пройдет в южнокорейском Инчхоне с 31 мая по 2 июня 2023 года. В 2021-м и 2022-м она была отложена из-за пандемии ковида.

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TUE представляет собой разрешение на использование препаратов из запрещенного списка WADA – в качестве исключения, если это необходимо спортсменам по медицинским показаниям.

Ранее была опубликована статистика, согласно которой во время Олимпиады-2022 в Пекине выступали 26 спортсменов с TUE.