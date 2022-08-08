Российский бегун умер во время марафона «Европа — Азия»

Российский бегун Ильяс Маленков умер во время марафонского забега «Европа — Азия», сообщает портал е1.ru.
В оргкомитете мероприятия заявили, что не в курсе о смерти спортсмена. По их словам, по ходу дистанции Маленкову стало плохо, после чего к трассе подъехала машина скорой помощи, которая забрала бегуна в больницу.
«У меня есть медицинская справка этого участника, он предоставил ее в оргкомитет. Медики посчитали, что он здоров и может принимать участие в марафоне. У нас все очень серьезно, мы требуем справки. И врачи у нас дежурят по всей дистанции оказывают помощь, если кому-то становится плохо», — заявил организатор забега Андрей Уткин.
По информации е1.ru, во время мероприятия медицинская помощь понадобилась 40 атлетам, пять из которых впоследствии были госпитализированы.