Российский бегун умер во время марафона «Европа — Азия»

«У меня есть медицинская справка этого участника, он предоставил ее в оргкомитет. Медики посчитали, что он здоров и может принимать участие в марафоне. У нас все очень серьезно, мы требуем справки. И врачи у нас дежурят по всей дистанции оказывают помощь, если кому-то становится плохо», — заявил организатор забега Андрей Уткин.