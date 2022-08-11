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2 часа назад

Президент МОК Томас Бах: мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских спортсменов

Чемпионат.comиещё 10

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация всё ещё не рекомендует приглашать российских или белорусских спортсменов на турниры.

Президент МОК: по-прежнему не рекомендуем приглашать российских спортсменов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов», — приводит слова Баха TVP Sport.

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Ранее олимпийская чемпионка Мария Ласицкене обратилась с открытым письмом к Баху.

Около спорта,Мария Ласицкене,Томас Бах,
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