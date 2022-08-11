«Европейское хобби»: в Кремле оценили лишение фигуристов госнаград в Литве

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «европейским хобби» лишение фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград в Литве. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению представителя Кремля, Запад использует политику отмены там, где она по определению применятся не может. Он напомнил, что Бробязко и Ванагас выступали за Литву и сделали все, чтобы прославить страну своей победой на международных чемпионатах.
Напомним, что накануне глава Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко и Ванагаса ордена Гедиминаса пятой степени из-за выступления в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Сама Навка отметила, что таким образом у Вильнюса не выйдет лишить спортсменов народной любви, а в Госдуме назвали произошедшее «беспрецедентным хамством».