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46 минут назад

«Европейское хобби»: в Кремле оценили лишение фигуристов госнаград в Литве

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «европейским хобби» лишение фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса государственных наград в Литве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Европейское хобби»: в Кремле оценили лишение фигуристов госнаград в Литве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению представителя Кремля, Запад использует политику отмены там, где она по определению применятся не может. Он напомнил, что Бробязко и Ванагас выступали за Литву и сделали все, чтобы прославить страну своей победой на международных чемпионатах.

Напомним, что накануне глава Литвы Гитанас Науседа лишил Дробязко и Ванагаса ордена Гедиминаса пятой степени из-за выступления в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» в Сочи. Сама Навка отметила, что таким образом у Вильнюса не выйдет лишить спортсменов народной любви, а в Госдуме назвали произошедшее «беспрецедентным хамством».

Около спорта,Маргарита Дробязко,Татьяна Навка,Дмитрий Песков,Госдума,
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