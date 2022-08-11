«Глупейший человек»: Тарасова высказала мнение о Зеленском

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осудила лишение украинского фигуриста Виктора Петренко президентской стипендии. Как сообщает «РБК», наставница назвала президента Владимира Зеленского «глупейшим человеком», который не уважает заслуги спортсменов.

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Тарасова отметила, что после этого Петренко точно не вернется на Украину и продолжит выступать в российских шоу. По ее мнению, никак не не связанный со спортом Зеленский лишает атлетов заслуженных победами выплат.

Напомним, что причиной для лишения стипендии стало участие Петренко в российском ледовом шоу «Аленький цветочек», в котором он сыграл отца Настеньки. Недавно его также сняли с поста вице-президента Украинской федерации фигурного катания и исключили из организации.