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7 минут назад

«Глупейший человек»: Тарасова высказала мнение о Зеленском

Никита Бородкин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осудила лишение украинского фигуриста Виктора Петренко президентской стипендии. Как сообщает «РБК», наставница назвала президента Владимира Зеленского «глупейшим человеком», который не уважает заслуги спортсменов.

«Глупейший человек»: Тарасова высказала мнение о Зеленском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тарасова отметила, что после этого Петренко точно не вернется на Украину и продолжит выступать в российских шоу. По ее мнению, никак не не связанный со спортом Зеленский лишает атлетов заслуженных победами выплат.

Напомним, что причиной для лишения стипендии стало участие Петренко в российском ледовом шоу «Аленький цветочек», в котором он сыграл отца Настеньки. Недавно его также сняли с поста вице-президента Украинской федерации фигурного катания и исключили из организации.

Отметим, что с 1995 года золотой призер Олимпийских игр 1992 года живет в США вместе со своей супругой Ниной Мельник, периодически приезжая в Россию для выступления в шоу.

Около спорта,Виктор Петренко,Владимир Зеленский,Татьяна Тарасова,
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