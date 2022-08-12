Министр спорта РФ ответил президенту МОК на его слова об отстранении россиян

«Для нас, при всём уважении к господину Баху, его мнение в отношении будущего российского спорта не является определяющим. У нас есть президент страны, у нас есть стратегия развития спорта. Как я уже не раз говорил, мы самодостаточная спортивная страна. А этот период санкций только дополнительно даёт возможность сделать самоанализ, посмотреть, какие у нас есть ресурсы, и в дальнейшем укреплять национальную систему спорта.