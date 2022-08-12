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1 час назад

Министр спорта РФ ответил президенту МОК на его слова об отстранении россиян

Чемпионат.com

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах заявил: «Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов».

Министр спорта РФ ответил президенту МОК на его слова об отстранении россиян
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Для нас, при всём уважении к господину Баху, его мнение в отношении будущего российского спорта не является определяющим. У нас есть президент страны, у нас есть стратегия развития спорта. Как я уже не раз говорил, мы самодостаточная спортивная страна. А этот период санкций только дополнительно даёт возможность сделать самоанализ, посмотреть, какие у нас есть ресурсы, и в дальнейшем укреплять национальную систему спорта.

Спортсмены — это флагоносцы нашей системы. Победы на Олимпийских играх всегда являлись мечтой для многих спортсменов, и, думаю, нашим ребятам ещё удастся доказать, что они представляют ведущую спортивную державу», — цитирует Матыцина «Матч ТВ».

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