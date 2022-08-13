Новичок «Зенита» рассказал о популярности Путина в Бразилии

«Многие знакомые делились впечатлениями о России после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия — огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие. Пусть и позитивные. Знаю ли я Путина? Конечно, он довольно популярен в Бразилии. Что здесь понравилось? Во-первых, то как выглядит Петербург ночью. Как подсвечиваются реки и каналы. Во-вторых, стадион», — приводит слова Мантуана Sport24.