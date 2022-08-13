Новичок «Зенита» рассказал о популярности Путина в Бразилии

Бразильский новичок «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о своих первых впечатлениях о России и популярности Владимира Путина у себя на родине.
«Многие знакомые делились впечатлениями о России после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия — огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие. Пусть и позитивные. Знаю ли я Путина? Конечно, он довольно популярен в Бразилии. Что здесь понравилось? Во-первых, то как выглядит Петербург ночью. Как подсвечиваются реки и каналы. Во-вторых, стадион», — приводит слова Мантуана Sport24.
Напомним, что Мантуан стал частью сделки «Зенита» и «Коринтианс» по обмену игроками. В бразильский клуб отправился нападающий Юри Алберто. В обратном направлении помимо Мантуана последовал голкипер Иван Куарежма.
Мантуан еще не дебютировал в составе «Зента» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Игрок получил травму перед самым приездом в Россию.
После 4 туров РПЛ сине-бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице. Сегодня подопечные Сергея Семака сыграют с лидером чемпионата — ЦСКА. Начало встречи в 17.00 по московскому времени.