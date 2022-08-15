В Европарламенте призвали выгнать россиян из международных спортивных федераций

Член комитета Европарламента по иностранным делам Виола фон Крамон призвала выгнать российских чиновников из руководства международных спортивных организаций. Как сообщает «Газета.ru», депутат заявила, что благодаря их присутствию Россия продолжает оказывать влияние на мировой спорт.

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Крамон заявила, что сейчас россияне занимают слишком много высоких должностей. В пример она привела члена комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Елену Исинбаеву, главу Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича и президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.

Также она обратилась к немецким ассоциациям с просьбой взять на себя инициативу в вопросе выдворения россиян из спортивных организаций.