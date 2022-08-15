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1 час назад

В Европарламенте призвали выгнать россиян из международных спортивных федераций

Никита Бородкин

Член комитета Европарламента по иностранным делам Виола фон Крамон призвала выгнать российских чиновников из руководства международных спортивных организаций. Как сообщает «Газета.ru», депутат заявила, что благодаря их присутствию Россия продолжает оказывать влияние на мировой спорт.

В Европарламенте призвали выгнать россиян из международных спортивных федераций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крамон заявила, что сейчас россияне занимают слишком много высоких должностей. В пример она привела члена комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Елену Исинбаеву, главу Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича и президента Международной ассоциации бокса (IBA) Умара Кремлева.

Также она обратилась к немецким ассоциациям с просьбой взять на себя инициативу в вопросе выдворения россиян из спортивных организаций.

Отметим, что с позицией депутата не согласился глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен. Он заявил, что российских и белорусских спортсменов нужно снова допускать к международным соревнованиям — по его мнению, сейчас с атлетами обращаются несправедливо.

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