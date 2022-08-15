МОК заподозрили в тайной помощи российским спортсменам

Немецкий спортивный журналист Хайо Зеппельт раскритиковал в статье для издания Sportschau Международный олимпийский комитет, а также чиновника WADA Ричарда Макларена за мнимую поддержку российских спортсменов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что Хайо Зеппельт с 1992 года занимается расследовательской журналистикой. На основе полученных данных он публикует скандальные статьи о допинговых нарушениях в международном спорте, снимает фильмы.

Возмущение автора статьи вызвало то, что ранее профессор Ричард Макларен эффективно боролся против допинга, его деятельность имела «разрушительные последствия» для российского спорта. Но в настоящее время он «перековался» и выступает за справедливость в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Спортсмены не начали этот конфликт [спецоперацию] и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать [в международных соревнованиях]», - цитирует Зеппельт Макларена.

Но это не столь важно, отмечает журналист. Основная проблема в том, что многие российские спортивные чиновники остались в своих кабинетах и могут не бояться за свою работу.

В частности, россияне возглавляют боксерскую и шахматную ассоциации. Глава IBA Умар Кремлев был избран на свой пост в мае, шахматисты провели выборы в августе. Главой организации стал Аркадий Дворкович. По мнению Зеппельта, они являются доверенными лицами президента России Владимира Путина.

Кроме того, в МОК работает «ярая сторонница Путина» олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, уточнил автор статьи.