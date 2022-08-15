МОК заподозрили в тайной помощи российским спортсменам

Немецкий спортивный журналист Хайо Зеппельт раскритиковал в статье для издания Sportschau Международный олимпийский комитет, а также чиновника WADA Ричарда Макларена за мнимую поддержку российских спортсменов.
Отмечается, что Хайо Зеппельт с 1992 года занимается расследовательской журналистикой. На основе полученных данных он публикует скандальные статьи о допинговых нарушениях в международном спорте, снимает фильмы.
Возмущение автора статьи вызвало то, что ранее профессор Ричард Макларен эффективно боролся против допинга, его деятельность имела «разрушительные последствия» для российского спорта. Но в настоящее время он «перековался» и выступает за справедливость в отношении российских и белорусских спортсменов.
«Спортсмены не начали этот конфликт [спецоперацию] и не несут ответственности за его ход. Это две веские причины, чтобы позволить им снова участвовать [в международных соревнованиях]», - цитирует Зеппельт Макларена.
Но это не столь важно, отмечает журналист. Основная проблема в том, что многие российские спортивные чиновники остались в своих кабинетах и могут не бояться за свою работу.
В частности, россияне возглавляют боксерскую и шахматную ассоциации. Глава IBA Умар Кремлев был избран на свой пост в мае, шахматисты провели выборы в августе. Главой организации стал Аркадий Дворкович. По мнению Зеппельта, они являются доверенными лицами президента России Владимира Путина.
Кроме того, в МОК работает «ярая сторонница Путина» олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, уточнил автор статьи.
Таким образом, полагает журналист, российских спортсменов отстранили от соревнований. Это удалось сделать. Но спортивные функционеры могут оказывать влияние на деятельность организаций, на их политику.