Члена оргкомитета Олимпиады в Токио заподозрили в получении взятки

Прокуратура Токио по подозрению в получении взятки арестовала 78-летнего Харуюки Такахаси. Как сообщает агентство ТАСС, во время подготовки летних Олимпийских игр в Токио он был членом организационного комитета соревнований.

В июле 2022 года следователи уже проводили обыски в доме Такахаси, а также в офисе крупнейшего в стране рекламного агентства Dentsu, в котором он ранее работал старшим управляющим. Мужчина неоднократно заявлял, что поддерживал тесные деловые связи с Aoki пока занимал должность, однако полностью разорвал их после вступления в олимпийский оргкомитет.