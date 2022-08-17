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15 минут назад

Члена оргкомитета Олимпиады в Токио заподозрили в получении взятки

Никита Бородкин

Прокуратура Токио по подозрению в получении взятки арестовала 78-летнего Харуюки Такахаси. Как сообщает агентство ТАСС, во время подготовки летних Олимпийских игр в Токио он был членом организационного комитета соревнований.

Члена оргкомитета Олимпиады в Токио заподозрили в получении взятки
Фото: ReutersReuters

По версии правоохранителей, Такахаси получил несколько десятков миллионов иен от производителя одежды Aoki. Впоследствии компания стала официальным спонсором ОИ-2020 в Токио.

В июле 2022 года следователи уже проводили обыски в доме Такахаси, а также в офисе крупнейшего в стране рекламного агентства Dentsu, в котором он ранее работал старшим управляющим. Мужчина неоднократно заявлял, что поддерживал тесные деловые связи с Aoki пока занимал должность, однако полностью разорвал их после вступления в олимпийский оргкомитет.

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