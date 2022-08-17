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1 час назад

Олимпийская чемпионка по регби-7 Эллиа Грин совершила трансгендерный переход и стала мужчиной

Sports.ru

29-летняя регбистка завершила карьеру в прошлом году. Ранее она выступала за сборную Австралии, с которой выиграла золото Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Олимпийская чемпионка объявила себя мужчиной
Фото: youtubeyoutube

«После ухода из регби это было волнительной темой, так как я уже строила планы насчет нее в течение некоторого времени (Грин сообщает, что в ноябре перенесла операцию по смене пола – Sports.ru).

Я понимала, что не смогу начать гормональную терапию или сделать операцию во время своей карьеры. Все произошло стремительно.

Люди заслуживают выбор – заниматься тем, чем они хотят, и осуществлять свои мечты», – говорит Грин.

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