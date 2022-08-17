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12 минут назад

Бывшая жена Мамаева обвинила футболиста в попытке взыскать обратно уплаченные алименты

Газета.Ruиещё 1

Алана Мамаева, бывшая супруга экс-игрока сборной России Павла Мамаева, заявила что футболист попытался взыскать обратно всю ранее уплаченную им сумму долга по алиментам.

Футболист Мамаев пытался забрать у бывшей жены уже выплаченные алименты
Фото: Газета.руГазета.ру

«Мамаев пытался не просто снизить алименты, а вернуть те, которые уже выплатил. Казалось бы, вот он пришел в себя, все нормально. Но нет! Он пытался взыскать алименты обратно. Но решение суда не изменилось», — написала Мамаева в социальной сети.

В июле бывшая жена полузащитника заявила о том, что спортсмен был должен более миллиона рублей и перевел деньги, когда в дело вмешались судебные приставы. Из-за невыплаты алиментов Мамаеву запретили выезжать за границу

В январе этого года футболист женился во второй раз. Его избранницей стала блогер Надежда Санько. В июне у пары родился сын Тимофей.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мамаев провел семь встреч, не сумев отметиться забитыми мячами и результативными передачами. Футболист выступает за подмосковный клуб «Химки» с 2022 года.

По итогам сезона РПЛ «Химки» заняли 13-е место, набрав 32 очка в 30 матчах. Клуб сумел сохранить прописку в РПЛ благодаря победе над «СКА-Хабаровск» по итогам двух стыковых матчей (0:1, 3:0).

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