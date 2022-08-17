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47 минут назад

На Гретцки подали в суд из-за жвачки. С него требуют $ 10 млн

Чемпионат.comиещё 4

Легендарного Уэйна Гретцки обвиняют во вранье. У экс-хоккеиста пытаются отсудить $ 10 млн из-за жвачки. Несколько дней назад в суд Лос-Анджелеса подали заявление против Уэйна.

На Гретцки подали в суд из-за жвачки
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Истец – Стивен Спаркс, он же создатель и производитель жевательной резинки для контроля веса под названием OMG, что расшифровывается как «жвачка для контроля переедания». Гретцки, а также его жена сообщали о том, что благодаря этой жвачке экс-спортсмен сбросил 16 кг, в связи с чем акции компании резко возросли. Кроме того, ими закупался и сам Гретцки.

Однако позднее Уэйн признался во вранье, из-за чего акции компании сильно обвалились. Вследствие этого Спаркс потерял $ 10 млн и теперь требует их от Гретцки. Также он хочет, чтобы Уэйн оплатил $ 500 тыс. за услуги адвоката.

Около спорта,Уэйн Гретцки,
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