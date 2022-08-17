"Надо бегать за идею" - олимпийская чемпионка - о призовых в лыжах

— Я думала, что выступаю здесь за ноль рублей, по собственной инициативе. Знала только, что соревнования позволяют девочкам получить право на президентские выплаты, но поскольку я их уже получаю на правах олимпийской чемпионки, то на меня это никак не повлияет. Рада за Варвару (Субботину), потому что у нее пока еще нет олимпийского золота, а успешное участие в этих соревнованиях позволит ей получать выплаты.



На самом деле наша история — не про деньги. За деньгами мне надо было идти в другой вид спорта, в синхронном плавании каждый работает ради достижения цели. У меня еще есть желание съездить на два чемпионата мира, на Олимпиаду. Да, раньше я говорила, что не являюсь фанатом своего дела, но с возрастом стала понимать, что я человек, который без спорта не может.