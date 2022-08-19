В Госдуме прокомментировали возможное отстранение норвежцев

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что норвежские спортсмены могут быть отстранены от участия в международных соревнованиях из-за нарушения антидопингового кодекса. Его слова передает «Чемпионат».
«Вряд ли кто-то норвежскую команду отстранит. Но звоночек тревожный прозвучал. Если честно — справедливый. Потому что, уже много лет и спортсмены, и тренеры не только нашей страны, указывали на странные обстоятельства, по которым терапевтическое разрешение почему-то у норвежских атлетов часто используется», — сказал Свищев.
Ранее сообщалось, что по законодательству Норвегии тестирование спортсменов от 15 до 18 лет возможно только с согласия опекунов, а по кодексу WADA предупреждение возможно только при необходимости.
Этот закон действует в Норвегии уже не менее двух лет. В стране существует опасение, что в 2023 году WADA применит санкции к норвежскому спорту.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК Томаса Баха, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.