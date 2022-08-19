В Госдуме прокомментировали возможное отстранение норвежцев

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал информацию о том, что норвежские спортсмены могут быть отстранены от участия в международных соревнованиях из-за нарушения антидопингового кодекса. Его слова передает «Чемпионат».

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«Вряд ли кто-то норвежскую команду отстранит. Но звоночек тревожный прозвучал. Если честно — справедливый. Потому что, уже много лет и спортсмены, и тренеры не только нашей страны, указывали на странные обстоятельства, по которым терапевтическое разрешение почему-то у норвежских атлетов часто используется», — сказал Свищев.

Ранее сообщалось, что по законодательству Норвегии тестирование спортсменов от 15 до 18 лет возможно только с согласия опекунов, а по кодексу WADA предупреждение возможно только при необходимости.

Этот закон действует в Норвегии уже не менее двух лет. В стране существует опасение, что в 2023 году WADA применит санкции к норвежскому спорту.

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.