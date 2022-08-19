«Нас считают обманщиками» - норвежских спортсменов скрывали от допинг-офицеров

Какое наказание им грозит?

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Антидопинговое агентство Норвегии не соответствует Кодексу ВАДА. В стране с 2018 года грубейшим образом нарушались правила, спортсменам просто запрещали сдавать допинг-пробы. В Норвегии уже оценивают последствия от возможных наказаний – от штрафа до лишения страны права проведения международных соревнований.

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Кого скрывали от допинг-контроля?

В 2018 году в Норвегии были внесены поправки в закон о защите семьи и детей, согласно которым сдача допинг-проб спортсменами моложе 18 лет могла осуществляться только с согласия родителей.

Если до принятия поправок норвежское антидопинговое агентство тестировало более 100 несовершеннолетних спортсменов в год, то после их принятия – ни одного. Исключения составляли только те атлеты, которые выступали на международных соревнованиях. Только с согласия родителей и по предварительному уведомлению.

«У нас есть все основания считать, что в Норвегии некоторые спортсмены этого возраста употребляют запрещённые препараты. Они пользуются нынешним законодательством. Отсутствие тестирования среди несовершеннолетних спортсменов может бросить тень на спортивную репутацию Норвегии», — предупреждал ещё полтора года назад исполнительный директор норвежского антидопингового агентства Андерс Солхейм.

«Иностранцы считают нас обманщиками»

«Я понимаю, что иностранцы считаю нас обманщиками, ведь мы не проходим тестирование на национальном уровне. Это неправильно. Я убеждена, что правила должны быть одинаковыми для всех стран», — говорила тогда же обладательница юниорского мирового рекорда в семиборье Генриетта Ягер.

При этом сама Ягер за год сдавала два допинг-теста – согласие на это давала мать спортсменки.

С тех пор в плане проверки юных спортсменов в Норвегии ничего не изменилось.

Почему же об этом вновь заговорили сейчас, если проверки прекратились ещё в 2018-м? Да потому, что норвежское антидопинговое агентство получило предупреждение о несоответствии Кодексу ВАДА. В том случае, если на законодательном уровне в Норвегии никаких перемен не произойдёт, с 2023 года оно будет признано несоответствующим официально.

Что грозит Норвегии за нарушения?

В Норвегии уже оценивают возможные наказания за несоответствие Кодексу ВАДА.

Это может быть и крупный штраф с предписанием устранить нарушения, и полный запрет на проведение в стране международных соревнований. Правда, пока ещё непонятно, речь идёт о будущих стартах, на которые Норвегия подала заявку, или о тех, что уже проводятся. Например, об этапах Кубка мира по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и двоеборью, этапе «Бриллиантовой лиги» по лёгкой атлетике.