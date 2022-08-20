Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
22 минуты назад

Виталий Кличко обратился к Усику перед боем с Джошуа

Lenta.ru

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к соотечественнику Александру Усику накануне боя украинского боксера-тяжеловеса с британцем Энтони Джошуа. Бывший спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Виталий Кличко обратился к Усику перед боем с Джошуа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Победу Украины увидит весь мир. Саша, мы в тебя верим, болеем и держим кулаки. Победа будет за нами», — заявил Кличко. Он добавил, что за боем будут следить миллионы людей по всему миру.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в ночь на 21 августа. Встреча пройдет в Саудовской Аравии.

Усик удерживает чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской организации, Международной боксерской федерации, Международной боксерской организации и Всемирной боксерской ассоциации. Украинский тяжеловес отобрал титулы у Джошуа 25 сентября 2021 года.

Около спорта,Энтони Джошуа,Александр Усик,Виталий Кличко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители