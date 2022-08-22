Брат Тайсона Фьюри погиб после удара ножом

Чемпион мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) британец Тайсон Фьюри призвал правительство Великобритании принять более жесткие меры против преступлений с применением ножа после того, как его двоюродный брат получил ножевое ранение в воскресенье возле ночного клуба и позже скончался в больнице.

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— По прибытии мы обнаружили двух мужчин, 17-летнего и 31-летнего, с ножевыми ранениями. Они получили первую помощь, прежде чем парамедики прибыли на место происшествия. Оба мужчины были доставлены в больницу, где 31-летний мужчина скончался, — говорится в сообщении полиции.

Британские СМИ сообщили, что 31-летний двоюродный брат Фьюри Рико Бертон был одним из двух человек, подвергшихся нападению в Манчестере. Бертон и 17-летний юноша получили ножевые ранения, причем последний все еще находится в больнице с серьезными травмами.

— Моего двоюродного брата убили, его ударили ножом в шею, идиоты носят ножи. Это нужно прекратить как можно скорее. Правительству Великобритании необходимо ужесточить наказание за преступления с применением ножа, это пандемия, — написал боксер в социальных сетях.