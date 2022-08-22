Губерниев высмеял ошибку Бузовой

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь посмеялся над Ольгой Бузовой. В этот раз поводом для острот послужила ошибка в имени английского драматурга Уильяма Шекспира, которую допустила Бузова в одном из своих постов в социальных сетях.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На своей странице в социальной сети Ольга Бузова разместила фото с цитатой Шекспира. Вот только классика она назвала не «Уильям», а «Уильман». На эту ошибку едко отреагировал Дмитрий Губерниев.

«Ой, моя-то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана, нашего, Шекспира?», – опубликовал запись комментатор в своём telegram-канале.

Это уже не первая ссора между Бузовой и Губерниевым. В июне 2021 года телеведущие поругались прямо во время прямого эфира. Тогда остроты Дмитрия довёли Бузову до слёз.