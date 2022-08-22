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2 часа назад

Губерниев высмеял ошибку Бузовой

Елена Прошина

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев вновь посмеялся над Ольгой Бузовой. В этот раз поводом для острот послужила ошибка в имени английского драматурга Уильяма Шекспира, которую допустила Бузова в одном из своих постов в социальных сетях.

Губерниев высмеял ошибку Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На своей странице в социальной сети Ольга Бузова разместила фото с цитатой Шекспира. Вот только классика она назвала не «Уильям», а «Уильман». На эту ошибку едко отреагировал Дмитрий Губерниев.

«Ой, моя-то подруга продолжает лепить и творить! Астрид Линдгрен мы уже всю прочитали, не пора ли нам, Ольга, взяться за Уильмана, нашего, Шекспира?», – опубликовал запись комментатор в своём telegram-канале.

Это уже не первая ссора между Бузовой и Губерниевым. В июне 2021 года телеведущие поругались прямо во время прямого эфира. Тогда остроты Дмитрия довёли Бузову до слёз.

Впрочем, от Дмитрия Губерниева достаётся не только Ольге Бузовой. Ранее телеведущий высмеял речь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

Около спорта,Дмитрий Губерниев,Астрид Линдгрен,Уильям Шекспир,
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