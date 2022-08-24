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1 час назад

«Они превратили мою жизнь в ад»: мать 14-летнего фаната рассказала о звонке Роналду

Газета.Ruиещё 7

Английская газета Mirror пообщалась с Сарой Келли — матерью болельщика «Эвертона», которому в апреле этого года нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду разбил телефон после провального матча. Женщина рассказала, что после инцидента ее жизнь превратилась в ад, и что 37-летний футболист в приватной беседе предостерег ее от похода в суд, заявив при этом, что сумеет легко убедить медиа в своей правоте благодаря своей популярности.

«Они превратили мою жизнь в ад»
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Роналду - самый высокомерный человек, с которым я когда-либо разговаривала

Видео дня

На этой неделе в британском издании Mirror вышла статья под заголовком "Высокомерный Роналду довел маму ребенка с аутизмом до слез пугающим телефонным звонком".

Мать 14-летнего футбольного болельщика Джейка Хардинга — Сара Келли — рассказала в материале об общении с пятикратным обладателем "Золотого мяча", который в апреле 2022 года не совладал с нервами после неудачной игры в чемпионате Англии

Инцидент, о котором идет речь в статье, произошел после матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) сезона-2021/22 между ливерпульским "Эвертоном" и "Манчестер Юнайтед", который завершился победой "ирисок" с минимальным счетом 1:0.

Роналду толкнул болельщика, пытавшегося сделать с ним селфи

Когда Роналду покидал поле, он заметил, что мальчик снимает на видео его ногу, из которой идет кровь. Футболист разозлился и выбил телефон из рук 14-летнего болельщика, что привело к поломке устройства.

Этим болельщиком был Джейк Хардинг, у которого ранее выявили аутизм и диспраксию (задержка развития, при которой у ребенка возникают проблемы с координацией; - прим. "Газеты.Ru). Его мать, Сара Келли, подала на Роналду заявление в полицию.

Португалец, пытаясь предотвратить скандал, решил пообщаться с матерью пострадавшего, чтобы в досудебном порядке уладить все вопросы.

"Это самый высокомерный человек, с которым я когда-либо разговаривала, - заявила Сара в интервью Mirror. - Роналду спросил меня, не хочу ли я приехать и познакомиться с его семьей. Он сказал: "Я неплохой отец". Я ответила: "Я никогда и не говорила, что ты плохой отец".

Тогда Роналду сказал: "У меня было ужасное детство, я потерял отца". Я ответила: "У всех есть душещипательная история. Я потеряла отца в молодости, а сама пережила рак". При этом он никогда не называл Джейка по имени, только говорил "мальчик".

"Я знаю, что у мальчика проблемы", — сказал Роналду. Я ответила: "У него нет проблем - у него инвалидность. А вот у тебя проблемы".

Это меня взбесило, я была в ярости, мое сердце бешено застучало. Я сказала Роналду: "Значит, ты бьешь моего сына по руке, наносишь ему ушиб, но не делаешь ничего плохого?"

"Он сказал "Извините", но затем добавил: "Я не сделал ничего плохого". Он подчеркнул, что никого "не пинал и не убивал", - заявила Келли.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" не стал применять никаких санкций в отношении португальского нападающего - руководство "красных дьяволов" было удовлетворено извинениями, которые форвард принес в социальных сетях.

Сара Келли дополнила свой рассказ угрозами Криштиану, который заявил, что в ее интересах, чтобы этого инцидента не было в СМИ или в суде.

"Он сказал, что у него хорошая команда юристов, что он выиграет дело и будет биться со мной до конца.

Он сказал, что знает, как управлять СМИ", - сказала мать пострадавшего мальчика.

Угрозы от фанатов "МЮ", обвинения в краже и страх выйти из дома

После того, как в медиа попал видеоролик, на котором запечатлен данный инцидент, в адрес Келли стали поступать угрозы со стороны болельщиков "красных дьяволов".

"Многие фанаты "Юнайтед" говорили, что мой сын якобы украл тот телефон, который разбил Роналду. Это было отвратительно. У моего мальчика золотое сердце, — сказала Сара Келли. — Я боюсь выходить из дома, все время оглядываюсь через плечо. Нас выставили преступниками, а Роналду — невинной жертвой.

Я потеряла дар речи, когда узнала, что он получил лишь предупреждение от полиции. Это для меня как пощечина и тотальная несправедливость. Это был полный кошмар".

Когда мы разговаривали по телефону, он наводил меня на мысли, будто это я сделала что-то не так. Он меня газлайтил (газлайтинг — форма психологического насилия, когда человека заставляют сомневаться в адекватности своего восприятия реальности путем постоянных обесценивающих шуток, обвинений и запугивания. — "Газета.Ru"). Я не могла прекратить плакать", - заявила Сара.

Для защиты своих интересов и интересов сына Келли обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

"Началось полицейское расследование, где я проходила свидетелем. Я испугалась и разозлилась, что Роналду дали мой номер. Мне невероятно противно, что его это никак не задело. Он даже не купил новый телефон для моего сына. Тем временем интернет-тролли превратили мою жизнь в ад", - заключила Келли.

После выхода публикации Сара не отказалась от своих планов, намереваясь подать в суд на португальского игрока. В случае, если Роналду успеет сменить клуб до завершения летнего трансферного окна, повторное рассмотрение дела займет больше времени, так что развязку этой истории общественность узнает еще не скоро.

Около спорта,Статьи,Криштиану Роналду,Манчестер Юнайтед,
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