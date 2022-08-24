Названа причина отказа Денниса Родмана от поездки в Россию

Бывший американский баскетболист Деннис Родман передумал приезжать в Россию ради соотечественницы Бриттни Грайнер, признанной в стране виновной в контрабанде наркотиков. Причину называет Yahoo News.

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По информации источника, спортсмен отказался помогать Грайнер после выступления Госдепартамента США. Отмечается, что на решение Родмана повлияло то, что он не будет официальным лицом во время поездки американского правительства в Россию.

21 августа Родман заявил, что приедет в Россию, чтобы помочь Грайнер. По его словам, он получил разрешение на поездку. После этого в Госдепе США заявили, что спортсмен не может быть официальным представителем делегации страны, так как это затруднит усилия по освобождению Грайнер.