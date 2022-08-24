Стало известно о роли Госдепа США в отказе Родмана от поездки в РФ

Экс-баскетболист из Америки Деннис Родман отказался приезжать в Россию, чтобы добиваться освобождения своей соотечественницы Бриттни Грайнер, которая была признана виновной в контрабанде наркотиков на территории РФ. Такое решение Деннис принял из-за предупреждения со стороны Госдепа США о том, что вмешательство Родмана может только усложнить освобождение Грайнер. Об этом сообщает Yahoo News.

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Изначально баскетболист объявил, что собирается приехать в Россию, чтобы «помочь этой девушке». По словам Родмана, он даже успел получить разрешение на поездку.

Но на это Госдеп США заявил, что спортсмен только затруднит усилия страны по освобождению Бриттни Грайнер, так как он не может быть официальным представителем делегации страны. Родман прислушался к совету властей и отменил запланированную поездку.