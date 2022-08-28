Тарасова рассказала об отношении к ней в США

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что к ней нормально относятся в США. Тарасова отметила, что на нее никто не давит.

«Ко мне нормально относятся в США, давления нет. Скоро вернусь в Россию», — сказала Тарасова в беседе со sport24.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в западных странах прогрессирует дискриминация всего, что связано с РФ. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что в США занимаются «травлей» россиян.