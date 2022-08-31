Cинхронистка разозлилась из-за сексистских комментариев под фото в бикини

На чемпионате Европы по водным видам спорта, который прошёл без спортсменок из России, Черрути завоевала восемь медалей – шесть серебряных и две бронзовые. На пляже родного города Линда приняла позу, характерную для синхронного плавания, и повесила на разведённые в шпагате ноги все восемь медалей. Яркий снимок не прошёл мимо внимания СМИ, однако комментарии под постами изданий в соцсетях не порадовали спортсменку.