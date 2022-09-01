Экс-чемпионка мира по боксу Рагозина родила дочь в 46 лет

Российский боксёр, абсолютная чемпионка мира Наталья Рагозина в своих социальных сетях сообщила, что родила дочь. Напомним, Рагозиной сейчас 46 лет.

«Добро пожаловать в семью! Знакомьтесь, Анастасия Вадимовна! 01.09.2022г. Родилась наша девочка в час ночи! Спасибо Господи за всё! Спасибо Пресвятой Богородице!», — написала Рагозина в своих социальных сетях и выложила фотографию с новорождённой дочерью.

В начале августа Рагозина сообщила, что вышла замуж, но при этом не показывала фотографию мужа, сказав, что сделает это позже. От первого брака у Рагозиной есть сын Иван, который родился в 2001 году.