Бывшего депутата Госдумы дисквалифицировали за покупку допинга

Депутат Госдумы VII созыва (2016–2020) и заслуженный тренер РФ по легкой атлетике Ольга Павлова была дисквалифицирована Дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Наказание вступило в силу с 4 августа 2022 года. Павлову дисквалифицировали за нарушение п. 2.6 Общероссийских антидопинговых правил (обладание запрещенной субстанции или метода).

«По полученной РУСАДА информации, Павлова Ольга Ивановна, являясь тренером по легкой атлетике, приобрела у другого тренера по легкой атлетике сильнодействующие субстанции, запрещенные в спорте. Тренер, распространявший вещества, был ранее дисквалифицирован РУСАДА на четыре года и привлечен к уголовной ответственности», — цитирует представителя РУСАДА «Матч ТВ».

В ноябре 2015 года Международная федерация легкой атлетики (World Athletics) временно лишила Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) членства в ассоциации на фоне допинг-скандала. После этого легкоатлеты из России могут выступать на международных турнирах только после получения статуса нейтрального от World Athletics.