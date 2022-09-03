Навка одной фразой оценила шансы россиян на участие в ОИ-2024

Сборная России сохраняет шансы на участие в парижской Олимпиаде 2024 года. Такого мнения придерживается олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, сообщает РБК.
«Я думаю, что надежда не умирает», - сказала Навка.
По её словам, она согласна с президентом ОКР Станиславом Поздняковым и допускает, что россияне смогут участвовать в Олимпийских играх. У страны есть шанс, «нужно верить и надеяться на лучшее».
Накануне Поздняков заявил, что Олимпийский комитет России будет настаивать на полноценном участии спортсменов в отборочных турнирах к Олимпиаде 2024 года. Поздняков отметил, что точка «невозврата» в данном вопросе еще не пройдена.
Пока неизвестно, сможет ли сборная России участвовать в парижской Олимпиаде. Этому могут помешать рекомендации МОК об отстранении РФ от международных соревнований.
В июле член МОК и экс-глава Всемирного антидопингового агентства Крэйг Риди заявил, что участие россиян в Играх-2024 маловероятно. Однако в МОК отметили, что это «личное мнение» Риди.