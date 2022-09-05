Шнуров поделился мнением о Кокорине и Дзюбе

Российский артист Сергей Шнуров поделился мнением о карьере двух российских футболистов — Артема Дзюбы и Александра Кокорина.
Напомним, в это летнее трансферное окно Дзюба покинул петербургский «Зенита» и пополнил пополнил состав турецкого клуба «Адана Демирспор», а Кокорин на правах аренды перебрался из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис».
«Вы знаете, во-первых, Дзюба уже немолодой, а, во-вторых, не мне решать. Думаю, что финансовая составляющая не последнюю роль занимает в этом решении. На самом деле, в Турции климат получше, чем в Петербурге. Я за него рад.
Мы никогда не были близкими друзьями, в отличие опять же от Сашки Кержакова, который мой близкий друг.
Александр Кокорин? Кипр — не самая футбольная держава. И не скажу, что он герой моего романа», — приводит слова артиста РИА «Новости».
Кокорин в дебютном матче за свой новый клуб отметился результативной передачей. «Арис» разгромил «Олимпиакос» со счетом 5:0.
Дзюба провел три игры за «Адану Демирспор», в которых отметился одним забитым мячом.
Ранее экс-тренер сборной России Фабио Капелло пожелал Александру Кокорину удачи на Кипре.