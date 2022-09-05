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2 часа назад

Солист группы "Ленинград" Шнуров заявил, что он рад за Дзюбу, а Кокорин – герой не его романа

Газета.Ruиещё 3

Российский артист Сергей Шнуров поделился мнением о карьере двух российских футболистов — Артема Дзюбы и Александра Кокорина.

Шнуров поделился мнением о Кокорине и Дзюбе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, в это летнее трансферное окно Дзюба покинул петербургский «Зенита» и пополнил пополнил состав турецкого клуба «Адана Демирспор», а Кокорин на правах аренды перебрался из итальянской «Фиорентины» в кипрский «Арис».

«Вы знаете, во-первых, Дзюба уже немолодой, а, во-вторых, не мне решать. Думаю, что финансовая составляющая не последнюю роль занимает в этом решении. На самом деле, в Турции климат получше, чем в Петербурге. Я за него рад.

Мы никогда не были близкими друзьями, в отличие опять же от Сашки Кержакова, который мой близкий друг.

Александр Кокорин? Кипр — не самая футбольная держава. И не скажу, что он герой моего романа», — приводит слова артиста РИА «Новости».

Кокорин в дебютном матче за свой новый клуб отметился результативной передачей. «Арис» разгромил «Олимпиакос» со счетом 5:0.

Дзюба провел три игры за «Адану Демирспор», в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее экс-тренер сборной России Фабио Капелло пожелал Александру Кокорину удачи на Кипре.

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