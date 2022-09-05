Шнуров поделился мнением о Кокорине и Дзюбе

«Вы знаете, во-первых, Дзюба уже немолодой, а, во-вторых, не мне решать. Думаю, что финансовая составляющая не последнюю роль занимает в этом решении. На самом деле, в Турции климат получше, чем в Петербурге. Я за него рад.