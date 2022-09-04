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46 минут назад

Призёра чемпионата мира по лёгкой атлетике застрелили после драки на Багамских островах

Чемпионат.comиещё 8

Багамский легкоатлет Шавес Харт застрелен на острове Северный Абако (Багамские острова). Об этом сообщил Eyewitness News.

Призёра чемпионата мира по лёгкой атлетике застрелили на Багамах
Фото: ТАССТАСС

По данным полиции, группа мужчин подралась на парковке местного ночного клуба. Один из мужчин вернулся с оружием и выстрелил в грудь 29-летнему Шавесу Харту. В полиции заявили, что об инциденте сообщили после 2 часов ночи. Скорая помощь прибыла на место происшествия и не обнаружила у спортсмена признаков жизни. Подозреваемый в совершении преступления был задержан полицией. Следствие продолжается.

Харт является серебряным призёром чемпионата мира 2016 года в помещении в эстафете 4x400 м. Соревнования проходили в Портленде (США). 6 сентября легкоатлету должно было исполниться 30 лет.

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