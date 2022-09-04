Призёра чемпионата мира по лёгкой атлетике застрелили на Багамах

По данным полиции, группа мужчин подралась на парковке местного ночного клуба. Один из мужчин вернулся с оружием и выстрелил в грудь 29-летнему Шавесу Харту. В полиции заявили, что об инциденте сообщили после 2 часов ночи. Скорая помощь прибыла на место происшествия и не обнаружила у спортсмена признаков жизни. Подозреваемый в совершении преступления был задержан полицией. Следствие продолжается.