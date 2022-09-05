Суд вынес приговор хоккеисту Сулейманову по делу о даче взятки

Ленинский районный суд Уфы приговорил к пяти годам условно хоккеиста Анвара Сулейманова по делу о даче взятки за уклонение от службы в армии, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В соответствии со статьей 73 УК РФ "Условное осуждение" назначенное Сулейманову наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года", - огласил приговор судья.
Сулейманов и его адвокат сообщили журналистам, что не будут обжаловать приговор.
Хоккеистов Сулейманова, Михаила Воробьева и Владислава Лукина обвиняют в даче взятки в крупном размере за уклонение от службы в армии. По версии следствия, деньги они перечисляли через посредника, в отношении которого также возбудили уголовное дело. Воробьев на заседании вину также признал, рассмотрение дела Лукина по существу не начиналось.
По данным регионального следственного управления СК России, преступление было совершено в 2019 году. 37-летний житель Уфы предлагал за взятку предоставить отсрочку от службы в армии на фиктивных основаниях. Хоккеистам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.