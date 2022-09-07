В столичный каток «Хрустальный», где работает группа заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, неизвестный мужчина прошёл на территорию катка, распахнул приоткрытое окно технического этажа и кинул в помещение «коктейль Молотова». Мужчина успел скрыться, однако произошедший пожар был практически сразу погашен – его площадь составила всего лишь 1 квадратный метр.

Сейчас злоумышленника ищет полиция, по факту произошедшего проводится проверка. По словам сотрудников катка, преступник был одет в ярко-оранжевую жилетку.