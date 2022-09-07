Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 61.18EUR 60.55
Войти в почту
4 часа назад

В домашний каток Этери Тутберидзе кинули «коктейль Молотова»

Елена Прошина

В столичный каток «Хрустальный», где работает группа заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, неизвестный мужчина прошёл на территорию катка, распахнул приоткрытое окно технического этажа и кинул в помещение «коктейль Молотова». Мужчина успел скрыться, однако произошедший пожар был практически сразу погашен – его площадь составила всего лишь 1 квадратный метр.

Сейчас злоумышленника ищет полиция, по факту произошедшего проводится проверка. По словам сотрудников катка, преступник был одет в ярко-оранжевую жилетку.

Ранее злоумышленник кинул «коктейль Молотова» в пассажирский автобус в Санкт-Петербурге.

Около спорта,Видео,Этери Тутберидзе,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители