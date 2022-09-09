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4 часа назад

Бах рассказал о ситуации с женским спортом в Афганистане после прихода к власти талибов

ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) внимательно следит за ситуацией с правами афганских женщин на занятие спортом. Об этом журналистам в пятницу заявил президент МОК Томас Бах.

Бах рассказал о ситуации с женским спортом в Афганистане при талибах
Фото: ReutersReuters

В сентябре прошлого года радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, в этой связи возникли опасения, что новые власти запретят женщинам заниматься любыми видами спорта.

"Мы очень внимательно следим за ситуацией вместе с нашими партнерами на местах, в том числе с представителями ООН. У них есть определенная процедура, которая оценивает положение дел в различных сферах жизни - продовольствие, образование, безопасность. Мы попросили их включить в их перечень два вопроса о спорте, в том числе о положении женщин, что позволяет нам получать регулярные отчеты о ситуации", - сказал Бах.

"Сейчас оттуда приходят различные сигналы, - добавил он. - В Кабуле ситуация развивается отлично от других регионов, потому что со стороны властей Афганистана нет единого подхода. Во время наших последних контактов несколько месяцев назад мы сообщили, что на первом этапе мы до конца года будем наблюдать за ситуацией и после вместе с нашими партнерами из ООН и некоммерческих организаций проанализируем ситуацию и вынесем свое заключение".

Глава МОК отметил, что женщины были в составе команды Афганистана на Играх исламской солидарности, которые прошли в августе в Турции. "Есть две новости - хорошая и плохая. Хорошая заключается в том, что женщины составили большинство команды, плохая - в том, что все они приехали на соревнования не из Афганистана", - заметил Бах.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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