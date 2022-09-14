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45 минут назад

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Захаров избран в областную Думу по своему округу

Матч ТВ

Олимпийский чемпион в прыжках в воду Илья Захаров победил на выборах по своему округу в Саратовскую областную Думу.

Олимпийский чемпион Захаров избран в областную Думу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Захаров баллотировался от партии «Новые люди».

— Любая победа приносит море эмоций. Также, как и в спорте, новая победа — это новая планка, новые задачи, новая ответственность! Прохождение в думу — очень важный шаг. А что касается планов на работу, я изначально говорил, что акцент буду делать на развитие спорта в регионе.

Хотелось бы выразить огромную благодарность моим избирателям! С такой поддержкой мы сделаем многое для нашего региона. «Будьте здоровы и занимайтесь спортом», — написал он в своем Telegram канале.

Около спорта,Илья Захаров,Госдума,
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