Олимпийский чемпион Захаров избран в областную Думу

— Любая победа приносит море эмоций. Также, как и в спорте, новая победа — это новая планка, новые задачи, новая ответственность! Прохождение в думу — очень важный шаг. А что касается планов на работу, я изначально говорил, что акцент буду делать на развитие спорта в регионе.



Хотелось бы выразить огромную благодарность моим избирателям! С такой поддержкой мы сделаем многое для нашего региона. «Будьте здоровы и занимайтесь спортом», — написал он в своем Telegram канале.