Дом Мюллера ограбили во время матча с «Барселоной»

Неизвестные ограбили дом нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера, когда футболист участвовал в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Bild.
Встреча группы С, прошедшая во вторник в Мюнхене, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
Отмечается, что из дома Мюллера были украдены наличные деньги и драгоценности «на шестизначную сумму». Полиция пока не вышла на след грабителей. Ведется расследование.
Мюллеру 33 года, в нынешнем сезоне немецкий форвард провел за «Баварию» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.