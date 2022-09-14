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1 час назад

Дом нападающего «Баварии» Мюллера ограбили во время матча ЛЧ с «Барселоной»

Матч ТВиещё 7

Неизвестные ограбили дом нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера, когда футболист участвовал в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Bild.

Дом Мюллера ограбили во время матча с «Барселоной»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча группы С, прошедшая во вторник в Мюнхене, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Отмечается, что из дома Мюллера были украдены наличные деньги и драгоценности «на шестизначную сумму». Полиция пока не вышла на след грабителей. Ведется расследование.

Мюллеру 33 года, в нынешнем сезоне немецкий форвард провел за «Баварию» 10 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

Около спорта,Томас Мюллер,
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