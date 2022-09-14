Дом Мюллера ограбили во время матча с «Барселоной»

Неизвестные ограбили дом нападающего мюнхенской «Баварии» Томаса Мюллера, когда футболист участвовал в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Bild.

Встреча группы С, прошедшая во вторник в Мюнхене, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Отмечается, что из дома Мюллера были украдены наличные деньги и драгоценности «на шестизначную сумму». Полиция пока не вышла на след грабителей. Ведется расследование.