Призеры Олимпийских игр просят снизить им пенсионный возраст

В качестве аргумента было заявлено, что те, кто занимается спортом высших достижений, с самого раннего возраста тренируются в зале без выходных и отпусков. Озвучили данные пожелания двукратный бронзовый призер Олимпиад фристайлист Сергей Ридзик и от целой группы спортсменов двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова.