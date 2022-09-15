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1 час назад

Призеры Олимпийских игр выступили с предложением снизить пенсионный возраст для профессиональных атлетов в России

Матч ТВиещё 5

Некоторые призеры Олимпийских игр выступили с предложением рассмотреть вопрос снижения пенсионного возраста для профессиональных спортсменов в России.

Призеры Олимпийских игр просят снизить им пенсионный возраст
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Соответствующая инициатива была озвучена на расширенном заседании комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) в четверг.

В качестве аргумента было заявлено, что те, кто занимается спортом высших достижений, с самого раннего возраста тренируются в зале без выходных и отпусков. Озвучили данные пожелания двукратный бронзовый призер Олимпиад фристайлист Сергей Ридзик и от целой группы спортсменов двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова.

Ранний выход на пенсию предусмотрен, например, в профессиональном балете.

Российские атлеты отстранены от участия в международных соревнованиях по многим видам спорта из за ситуации на Украине.

Около спорта,Сергей Ридзик,Екатерина Гамова,
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