Болельщик взыскал с России 1,8 миллиона рублей за судебную ошибку

Октябрьский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск Виктора Афанасьева о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Ранее мужчину приговорили к 7,5 года колонии за убийство в массовой драке между фанатами футбольных клубов «Сибирь» и «Енисей». Два с половиной года Виктор Афанасьев провел в СИЗО за преступление, которого не совершал, но в итоге смог оспорить приговор. В качестве моральной компенсации Афанасьев просил взыскать с госказны 5 миллионов рублей, но суд снизил это число до 1,8 миллионов.
18 ноября 2017 года на спортплощадке новосибирской школы столкнулись почти тридцать футбольных болельщиков. В результате драке погиб 30-летний житель Красноярска Эдуард Самышкин. Следователи обвинили в убийстве Виктора Афанасьева, который настаивал на непричастности к совершению преступления. По его словам, свидетели попросту клеветали, чтобы повесить на него чужое преступление.
Ранее защитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамена Менди признали невиновным в изнасиловании 19-летней девушки.