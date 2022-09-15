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17 минут назад

Болельщик взыскал с России 1,8 миллиона рублей за судебную ошибку

Елена Прошина

Октябрьский районный суд Новосибирска частично удовлетворил иск Виктора Афанасьева о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Болельщик взыскал с России 1,8 миллиона рублей за судебную ошибку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее мужчину приговорили к 7,5 года колонии за убийство в массовой драке между фанатами футбольных клубов «Сибирь» и «Енисей». Два с половиной года Виктор Афанасьев провел в СИЗО за преступление, которого не совершал, но в итоге смог оспорить приговор. В качестве моральной компенсации Афанасьев просил взыскать с госказны 5 миллионов рублей, но суд снизил это число до 1,8 миллионов.

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18 ноября 2017 года на спортплощадке новосибирской школы столкнулись почти тридцать футбольных болельщиков. В результате драке погиб 30-летний житель Красноярска Эдуард Самышкин. Следователи обвинили в убийстве Виктора Афанасьева, который настаивал на непричастности к совершению преступления. По его словам, свидетели попросту клеветали, чтобы повесить на него чужое преступление.

Ранее защитника футбольного клуба «Манчестер Сити» Бенжамена Менди признали невиновным в изнасиловании 19-летней девушки.

Около спорта,Эдуард Самышкин,Бенжамен Менди,Виктор Афанасьев,Коммерсант,
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