Болельщик взыскал с России 1,8 миллиона рублей за судебную ошибку

Ранее мужчину приговорили к 7,5 года колонии за убийство в массовой драке между фанатами футбольных клубов «Сибирь» и «Енисей». Два с половиной года Виктор Афанасьев провел в СИЗО за преступление, которого не совершал, но в итоге смог оспорить приговор. В качестве моральной компенсации Афанасьев просил взыскать с госказны 5 миллионов рублей, но суд снизил это число до 1,8 миллионов.