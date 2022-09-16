Тарасова оценила допуск россиян до турниров в нейтральном статусе

"Это хорошо. Конечно, нужно воспользоваться этим шансом. Отсутствие государственных символов? Нас все равно все будут знать. Все будут знать, что выступают русские без государственных символов. Самое главное, чтобы ребята выступали", — приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".

Напомним, что в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.