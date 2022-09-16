Тарасова оценила допуск россиян до турниров в нейтральном статусе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможности допуска российских спортсменов к соревнованиям без государственных символов.
Сегодня, 16 сентября, о предложении Баха написал глава пресс-службы Союза биатлонистов России (CБР) Сергей Аверьянов.
"Это хорошо. Конечно, нужно воспользоваться этим шансом. Отсутствие государственных символов? Нас все равно все будут знать. Все будут знать, что выступают русские без государственных символов. Самое главное, чтобы ребята выступали", — приводит слова тренера "Спорт-Экспресс".
Напомним, что в конце февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Однако в некоторых видах спорта российские спортсмены продолжают выступать под нейтральным флагом.
Ранее конгресс Международного союза биатлонистов принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления.