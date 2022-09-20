Тарасова выложила фото Сергея Бодрова и Анатолия Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она выложила фотографию, на которой российский актёр и режиссёр Сергей Бодров берёт интервью у её отца, легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Снимок сделан в мае 1993 года.