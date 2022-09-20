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2 часа назад

Татьяна Тарасова выложила фото, как Сергей Бодров берёт интервью у Анатолия Тарасова

Чемпионат.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она выложила фотографию, на которой российский актёр и режиссёр Сергей Бодров берёт интервью у её отца, легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Снимок сделан в мае 1993 года.

Тарасова выложила фото Сергея Бодрова и Анатолия Тарасова
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«20 лет назад трагически погиб Сергей Бодров. Вот такое фото прислали мне болельщики.

Май 1993 года, «Лужники», передача «Марафон-15», посвящённая суперфиналу «Золотой шайбы». Сергей берёт интервью у папы, который был основателем этого турнира», — подписала фотографию Тарасова.

Чемпионат.ком

Анатолий Тарасов ушёл из жизни в 1995 году в возрасте 76 лет. Сергей Бодров погиб в 2002 году, когда ему было 30 лет.

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