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42 минуты назад

Путин поддержал идею о футбольном матче  РФ – Босния и Герцеговина

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин поддержал идею члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика о проведении товарищеского матча между странами. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Путин поддержал идею о футбольном матче РФ – Босния и Герцеговина
Фото: 

Кандидат в члены президиума Боснии и Герцеговины от сербского народа Милорад Додик заявил о том, что Босния и Герцеговина могла бы сыграть товарищеский матч со сборной России в Санкт-Петербурге.

Это предложение положительно оценил Владимир Путин. «Спорт должен объединять, а не разъединять людей, поэтому надеюсь, что спортивное мероприятие, в том числе, и то, о котором вы сказали, состоится, сыграет свою роль в развитии спорта и человеческих отношений, отношений между людьми», – заявил президент.

Ранее Милорад Додик заявил, что Босния и Герцеговина не вступит в НАТО.

Около спорта,Милорад Додик,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,НАТО,
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