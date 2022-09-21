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45 минут назад

Бывший капитан сборной России Широков рассказал о готовности мобилизоваться

Lenta.ruиещё 3

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков рассказал, что готов мобилизоваться в Вооруженные силы Российской Федерации. Его слова приводит Legalbet.

Экс-капитан сборной России сообщил о готовности мобилизоваться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации портала, в начале 2000-х Широков проходил службу в строительных войсках.

«Попал ли я под закон о частичной мобилизации? Не знаю. Мне пока ничего [повестка — прим.Ленты.ру] не приходило. Если надо — значит надо, какие тут вопросы. Если придет повестка — поеду без вопросов? Безусловно», — заявил экс-футболист.

41-летний Широков завершил карьеру в 2016 году. В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата Европы-2008. Нападающий также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, выступая за «Зенит».

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.

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