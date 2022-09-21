Экс-капитан сборной России сообщил о готовности мобилизоваться

«Попал ли я под закон о частичной мобилизации? Не знаю. Мне пока ничего [повестка — прим.Ленты.ру] не приходило. Если надо — значит надо, какие тут вопросы. Если придет повестка — поеду без вопросов? Безусловно», — заявил экс-футболист.