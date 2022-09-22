Apple удалила приложение «МАТЧ!»

Apple удалил официальное приложение телеканала «Матч ТВ» из своего магазина. В данный момент приложение недоступно для скачивания, однако ранее установленные версии продолжат работать на устройствах пользователей. Рекомендуем не удалять его, чтобы не потерять доступ к контенту. Подписки «Матч Премьер» и «Пакет Спорт» можно оформить на сайте matchtv.ru, единая подписка действует на всех устройствах.