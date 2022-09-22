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1 час назад

Apple удалил из магазина приложение «МАТЧ!». Где теперь следить за спортом?

Матч ТВиещё 1

Apple удалил официальное приложение телеканала «Матч ТВ» из своего магазина. В данный момент приложение недоступно для скачивания, однако ранее установленные версии продолжат работать на устройствах пользователей. Рекомендуем не удалять его, чтобы не потерять доступ к контенту. Подписки «Матч Премьер» и «Пакет Спорт» можно оформить на сайте matchtv.ru, единая подписка действует на всех устройствах.

Apple удалила приложение «МАТЧ!»
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

В официальном письме, направленном в ООО «Национальный спортивный телеканал», указано, что причиной удаления мобильного приложения стало санкционное законодательство США.

На устройствах Android приложение доступно в российских магазинах приложений RuStore и NashStore, а также в Google Play. Ранее Google Play удалял приложение «Матч ТВ» из своего магазина. Найти подробную инструкцию о том, как установить «МАТЧ!» на Android в отечественных магазинах приложений, можно по 
https://matchtv.ru/sobytija/matchtvnews_NI1601262_Google_Play_udalil_iz_magazina_prilozhenije_MATCh_Instrukcija_kak_jego_ustanovit_posle_etogo

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Около спорта,Google,Apple,
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