Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+15° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
1 час назад

Алексей Ягудин рассказал, в чём сила Татьяны Тарасовой

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, в чём, по его мнению, заключается сила заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Ягудин — бывший ученик Тарасовой.

Ягудин рассказал, в чем сила Татьяны Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот сила Татьяны Тарасовой в чём? Не в том, что она много знает и гуру фигурного катания, профессионал с большой буквы. Я её начал уважать вдвойне и втройне за то, что она умеет признавать свои ошибки. И имеет в себе силу садиться напротив тебя и говорить: я вот этого не знаю», — рассказал Ягудин в интервью YouTube-каналу «Киберэтика».

Напомним, на ОИ-2022 Ягудин победил своего соотечественника Евгения Плющенко и Тимоти Гейбла (США), завоевавших серебро и бронзу соответственно.

Около спорта,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Евгений Плющенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители