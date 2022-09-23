Ягудин рассказал, в чем сила Татьяны Тарасовой

«Вот сила Татьяны Тарасовой в чём? Не в том, что она много знает и гуру фигурного катания, профессионал с большой буквы. Я её начал уважать вдвойне и втройне за то, что она умеет признавать свои ошибки. И имеет в себе силу садиться напротив тебя и говорить: я вот этого не знаю», — рассказал Ягудин в интервью YouTube-каналу «Киберэтика».