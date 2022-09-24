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35 минут назад

Российская фигуристка-чемпионка опубликовала фото поцелуя с футболистом «Зенита»

Lenta.ru

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) опубликовала фото и видео с футболистом молодежной команды «Зенита» Игорем Козловым.

Российская фигуристка показала фото поцелуя с футболистом «Зенита»
Фото: ТАССТАСС

На снимке игрок целует фигуристку в лоб. На видеозаписи спортсмены смотрят друг другу в глаза под песню «Та4то» украинской группы «Бумбокс».

18-летний Козлов — воспитанник «Зенита». Он не выступал за основную команду сине-бело-голубых, но играл за юношеские сборные России разных возрастов.

соцсети

Самодурова завершила спортивную карьеру в апреле этого года в возрасте 19 лет. Фигуристка решила сосредоточиться на тренерской работе в штабе своего наставника Алексея Мишина.

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