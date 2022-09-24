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1 час назад

Умер восьмикратный чемпион СССР Валентин Сенюшкин

Илья Родин

Прославленный нападающий ЦСКА Валентин Григорьевич Сенюшкин скончался на 86-м году жизни. Об этом пишет ХК ЦСКА Москва в своем официальном Telegram-канале.

Умер восьмикратный чемпион СССР Валентин Сенюшкин
Фото: Telegram / ХК ЦСКА МоскваTelegram / ХК ЦСКА Москва

Валентин Сенюшкин родился 23 апреля 1937 в Москве. В 1949 году начал играть в хоккей в юношеской команде ВВС в Москве.

В 1953—1965 годах выступал за команду ЦСКА (до 1954 года она называлась ЦДСА, а до 1959 года — ЦСК МО), забросив 110 шайб в примерно 280 матчах чемпионата СССР.

В её составе он восемь раз становился чемпионом СССР, четыре раза был серебряным и один раз — бронзовым призером чемпионата СССР. По результатам сезонов 1960/61 и 1961/62 годов Сенюшкин был включён в списки «33/34 лучших хоккеистов чемпионата СССР».

В 1965—1968 годах Сенюшкин выступал за команду СКА (Ленинград), забросив 15 шайб в 58 матчах чемпионата СССР. Всего в чемпионатах СССР (в играх за ЦСКА и СКА) Сенюшкин провёл около 340 матчей, забросив 125 шайб.

С 1968 перешел на тренерскую работу, в 1972—1974 готовил «Легию» (Варшава). Затем стал преподавать в одном из высших военных учебных заведений.

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