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1 час назад

Кокорин охарактеризовал девушек, которые сами покупают себе Iphone

Евро-футбол.Ру

Российский нападающий Александр Кокорин, выступающий в текущем сезоне за кипрский «Арис» на правах аренды, пошутил над девушками, которые сами себе покупают Iphone.

Кокорин охарактеризовал девушек, которые сами покупают себе iPhone
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

«Есть девушки, которые сами покупают себе Iphone. Страшные люди. Они способны на все», - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Арендное соглашение 31-летнего нападающего с «Арисом» рассчитано до окончания текущего сезона. Полноценный контракт россиянина принадлежит итальянской «Фиорентине».

В нынешнем сезоне чемпионата Кипра Александр провел два поединка и отметился одним забитым мячом.

Около спорта,Александр Кокорин,
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